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В результате вражеских обстрелов произошел пожар в трехэтажном жилом здании Шевченковского района Харькова - ГСЧС

Киев • УНН

 • 176982 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. За сутки с 23 по 24 августа спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени. За сутки спасатели совершили 49 оперативных выездов, из которых: на ликвидацию пожаров — 33, в т.ч. пожаров, вызванных военными действиями — 9. Пожары, вызванные вражескими обстрелами, случились в Богодуховском (1), Чугуевском (1) и Харьковском (6) районах области, а также Шевченковском (1) районе Харькова, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеских обстрелов произошел пожар в трехэтажном жилом здании Шевченковского района Харькова - ГСЧС

Детали

Харьковский район: в поселке Циркуны произошло сразу 4 пожара, вызванных вражескими обстрелами. Горели хозяйственные постройки, дворовые застройки, заборы и трава.

Ночью враг нанес ракетные обстрелы по городу Харькову и области. В результате обстрела произошел пожар в трехэтажном жилом здании Шевченковского района города Харькова. Горели деревянные конструкции крыши, перекрытия и внутренние перегородки.

К ликвидации пожара была привлечена 21 единица пожарно-спасательной техники и около 100 человек личного состава ГСЧС.

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось быстро ликвидировать и предотвратить распространение пламени на другие здания. Жертв и пострадавших не было.

Также в с. Рогань Харьковского района в результате ракетных обстрелов произошел пожар в складском здании. Площадь пожара составила около 300 кв. К ликвидации пожара были привлечены 5 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС.

Жертв и пострадавших не было.

За сутки пиротехники ГСЧС ликвидировали 15 вражеских взрывоопасных предметов.

Добавим 

23 августа, днем ​​сообщалось о артиллерийском обстреле Шевченковского района Харькова.

Вечером оккупанты снова обстреляли Шевченковский район.

Позже Терехов сообщил о третьем за день обстреле Шевченковского района города.

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