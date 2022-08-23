Окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
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«Тепер і ввечері обстріл Шевченківського району. Попередньо без постраждалих», – повідомив Терехов.
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Сьогодні вдень повідомлялося про артилерійський обстріл Шевченківського району Харкова.
Вчора, 22 серпня, увечері російські окупанти вдарили трьома ракетами по Чугуївському району Харківської області. Сьогодні вранці ворог обстріляв Київський район Харкова та село Коробочкіне.