Оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.
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«Теперь и вечером обстрел Шевченковского района. Предварительно без пострадавших», - сообщил Терехов.
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Сегодня днем сообщалось об артиллерийском обстреле Шевченковского района Харькова.
Вчера, 22 августа, вечером российские оккупанты ударили тремя ракетами по Чугуевскому району Харьковской области. Сегодня утром враг обстрелял Киевский район Харькова и село Коробочкино.