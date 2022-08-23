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Вечером оккупанты ударили тремя ракетами по Харьковской области – ОВА

Киев • УНН

 • 163889 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Вчера вечером российские оккупанты ударили тремя ракетами по Чугуевскому району Харьковской области. Сегодня утром враг обстрелял Киевский район Харькова и село Коробочкино. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Вечером оккупанты ударили тремя ракетами по Харьковской области – ОВА

Цитата

"Вчера вечером около 21:30 враг нанес удар 3 ракетами по с. Старая Гнилица Чугуевского района. Повреждены теплицы, произошел пожар. Без пострадавших", – написал Синегубов.

Детали

Сегодня примерно в 6:00 оккупанты обстреляли Киевский район Харькова - зафиксировано попадание в частный дом, пострадавших нет.

Приблизительно в 4:40 в Новобаварском районе в здании промышленного предприятия произошел масштабный пожар. Приблизительно в 6:30 ее локализовали. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Также примерно в 6 утра армия рф обстреляла с. Коробочкино Чугуевского района – произошел пожар, информацию о пострадавших уточняют.

Вчера оккупанты обстреливали населенные пункты Чугуевского и Изюмского районов – повреждены здания гражданского предприятия, произошло несколько пожаров за пределами населенных пунктов, горели лесополосы и трава.

В Харькове и области 22 августа ранения получили двое мирных жителей: в Чугуевском районе женщина 71 года, в Изюмском – мужчина 58 лет.

Напомним

Сегодня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что утро для города началось с вражеского обстрела.

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