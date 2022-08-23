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Ввечері окупанти вдарили трьома ракетами по Харківщині – ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Вчора ввечері російські окупанти вдарили трьома ракетами по Чугуївському району Харківщини. Сьогодні вранці ворог обстріляв Київський район Харкова та село Коробочкине. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Ввечері окупанти вдарили трьома ракетами по Харківщині – ОВА

Цитата

"Вчора ввечері близько 21:30 ворог завдав удару 3 ракетами по с. Стара Гнилиця Чугуївського району. Пошкоджені теплиці, сталася пожежа. Без постраждалих", – написав Синєгубов.

Деталі

Сьогодні приблизно о 6:00 окупанти обстріляли Київський район Харкова - зафіксовано влучання у приватний будинок, постраждалих немає.

Приблизно о 4:40 в Новобаварському районі у будівлі промислового підприємства сталася масштабна пожежа. Приблизно о 6:30 її локалізували. Постраждалих немає. Причини пожежі встановлюють.

Також приблизно о 6 ранку армія рф обстріляла с. Коробочкине Чугуївського району - сталася пожежа, інформацію про постраждалих уточнюють.

Вчора окупанти обстрілювали населені пункти Чугуївського та Ізюмського районів – пошкоджено будівлі цивільного підприємства, сталося кілька пожеж за межами населених пунктів, горіли лісосмуги та трава.

У Харкові та області 22 серпня поранення дістало двоє мирних жителів: у Чугуївському районі жінка 71 року, в Ізюмському – чоловік 58 років.

Нагадаємо

Сьогодні мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ранок для міста розпочався з ворожого обстрілу.

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