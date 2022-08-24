Російські загарбники обстріляли Новобаварський район Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли Новобаварський район Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
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"Наразі під обстрілом Новобаварський район. Прильоти на кілька адрес. Про постраждалих наразі інформації немає", - зазначив він.
Раніше
23 серпня, вдень повідомлялося про артилерійський обстріл Шевченківського району Харкова.
Ввечері окупанти знову обстріляли Шевченківський район.
Пізніше Терехов повідомив про третій за день обстріл Шевченківського району міста.