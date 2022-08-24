Российские захватчики обстреляли Новобаварский район Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли Новобаварский район Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.
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"Сейчас под обстрелом Новобаварский район. Прилеты по нескольким адресам. О пострадавших пока информации нет", - отметил он.
Ранее
23 августа, днем сообщалось об артиллерийском обстреле Шевченковского района Харькова.
Вечером оккупанты снова обстреляли Шевченковский район.
Позже Терехов сообщил о третьем за день обстреле Шевченковского района города.