Враг усилил террор мирного населения Харьковской области, еще двое раненых - глава ОВА

Цитата

"В День независимости Украины враг усиливает террор мирного населения Харьковской области", - отметил Синегубов в Telegram после 11 часов.

"Напоминаю, что сегодня в течение дня на территории Харьковской области продолжается комендантский час. Риск обстрелов очень высок. По возможности находитесь в укрытиях", - добавил глава ОВА.

Детали

По словам главы ОВА, сегодня оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами пгт Малая Даниловка в Харьковском районе. Повреждены частные дома и инфраструктура. "К сожалению, 2 гражданских получили ранения. Сейчас им оказывают помощь медики", - отметил он.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области при этом сообщили, что утром 24 августа рашисты осуществили массированный обстрел из реактивных систем залпового огня по поселку Малая Даниловка, в результате чего произошло 5 пожаров в частном секторе. Горели 3 жилых дома, легковой автомобиль и трава напротив частного сектора. Кроме того, в результате обстрела были частично повреждены по меньшей мере 6 жилых построек.

Также Синегубов сообщил о вражеском обстреле из артиллерии сегодня города Дергачи.

Дополнение

Российские оккупанты усилили удары по мирным жителям Харькова и области, в результате обстрелов есть пострадавшие.