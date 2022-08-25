Оккупанты запустили в сторону Харькова две ракеты, одна взорвалась в воздухе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Российские оккупанты запустили в направлении Харькова две ракеты. Первая взорвалась в воздухе, а вторая упала на территории Чугуевского района. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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«Прошлой ночью обстрелы город Харьков не зафиксированы. Оккупанты запустили в направлении города 2 ракеты. Первая взорвалась в воздухе, а вторая упала на территории Чугуевского района. Предварительно – без пострадавших», – написал Синегубов в Telegram.
Детали
По его словам, за прошедшие сутки враг обстреливал Харьков, Харьковский и Богодуховский районы области.
«Около 9:00 утра 24 августа был обстрелян Шевченковский район Харькова. Повреждено заведение. К счастью, никто не пострадал», – рассказал Синегубов.
Наиболее интенсивно, по его словам, обстреливался поселок Малая Даниловка в Харьковском районе. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров. В Харьковском и Богодуховском районах из-за обстрелов горела трава на больших открытых площадях.
Синегубов отметил, что по данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализировали 2 мирных человека – в Малой Даниловке пострадали мужчины 39 и 48 лет.
«На линии столкновения враг продолжает обстреливать наши позиции из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии. В районе Изюма оккупанты пытались наступать в направлении Пасека – Долина, но под огнем ВСУ отступили с потерями», - сообщил Синегубов.
Дополнение
24 августа российские оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами поселок Малая Даниловка, также под обстрелами был город Дергачи в Харьковской области.