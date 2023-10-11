Окупанти запустили кілька груп ударних БпЛА з Криму

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"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей.

Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - повідомили у Повітряних силах.

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Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 283 900 осіб, 4863 танки та сотень одиниць іншої військової техніки.