Осінньо-зимовий період стане рекордним за кількістю безпілотників, які росія застосує проти України — Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ця осінь та зима стануть рекордними за кількістю використання росією БПЛА проти України. Про це Ігнат заявив в ефірі телемарафону, пише УНН.
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“Ця осінь та зима можуть стати рекордними за кількістю використання Росією дронів-камікадзе проти України”, — заявив Ігнат.
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Понад 500 безпілотників Росія застосувала проти України у вересні. За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 “Шахедів”.
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