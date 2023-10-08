Осінньо-зимовий період стане рекордним за кількістю безпілотників, які росія застосує проти України — Ігнат

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“Ця осінь та зима можуть стати рекордними за кількістю використання Росією дронів-камікадзе проти України”, — заявив Ігнат.

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Понад 500 безпілотників Росія застосувала проти України у вересні. За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 “Шахедів”.

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