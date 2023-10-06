Ігнат розповів про типи ракет, які росія використовує проти мирного населення

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«Використовують вони по густонаселених містах такі типи озброєння, як «Іскандер», зокрема. Так, це небезпечна зброя. Є основні два типи ракет, які використовує росія. Це «Іскандер-К» – це крилата ракета і «Іскандер-М» – це балістична ракета. Обидві вони небезпечні. Обидві важко збивати», - зазначив Юрій Ігнат.

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Для того, щоб збити балістичну ракету, необхідно застосовувати такі системи, як Patriot. Таким чином Україна вже збивала ракети «Іскандер-М» під час атак на Київщину.

Своєю чергою ракети «Іскандер-К» можна збити і звичайними засобами, але це теж дуже не просто. Ракета з установок вилітає з невеликої відстані від місця пуску до цілі. Це може бути понад 100 кілометрів і більше, тому на реагування дуже мало часу.

Ігнат наголошує на тому, що коли оголошується повітряна тривога і коли є відомості про те, що ворог може застосувати ракетне озброєння, таке як «Іскандер-К» чи «Іскандер-М», потрібно одразу іти в укриття, тому що ракета летить буквально кілька хвилин.

Також речник додає, що інколи, коли немає інформації від розвідки, що ворог з території росії чи з окупованої території може завдавати таких ударів, може навіть не прозвучати сигнал тривоги.

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