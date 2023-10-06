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Игнат рассказал о типах ракет, которые россия использует против мирного населения

Игнат рассказал о типах ракет, которые россия использует против мирного населения

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Российские оккупанты используют для атак на мирное население те типы вооружения, которые труднее всего сбить. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

«Используют они по густонаселенным городам такие типы вооружения, как «Искандер», В частности. Да, это опасное оружие. Есть два основных типа ракет, которые использует россия. Это «Искандер-К» – это крылатая ракета и «Искандер-М» – это баллистическая ракета. Обе они опасны. Обе трудно сбивать», - отметил Юрий Игнат.

Детали

Чтобы сбить баллистическую ракету, необходимо использовать такие системы, как Patriot. Таким образом Украина уже сбивала ракеты «Искандер-М» во время атак на Киевскую область.

В свою очередь ракеты «Искандер-К» можно сбить и обычными средствами, но это тоже очень не просто. Ракета из установок вылетает с небольшого расстояния от места пуска до цели. Это может быть более 100 километров и более, поэтому на реагирование очень мало времени.

Игнат подчеркивает, что когда объявляется воздушная тревога и когда есть сведения о том, что враг может применить ракетное вооружение, такое как «Искандер-К» или «Искандер-М», нужно сразу идти в укрытие, потому что ракета летит буквально несколько минут.

Также спикер добавил, что иногда, когда нет информации от разведки, что враг с территории россии или с оккупированной территории может наносить такие удары, может даже не прозвучать сигнал тревоги.

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