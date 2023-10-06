Атака рф на Харків: попередньо, вдарили "Іскандерами", врятовані двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Внаслідок ранкового удару армії рф по Харкову пошкоджено два багатоквартирних будинків та зруйновано триповерховий житловий дім, рятувальники врятували двох людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. В обласній прокуратурі заявляють про удар, попередньо, «Іскандерами», пише УНН.
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«Харків. Черговий прицільний удар росії по цивільних людях. Під руїнами виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми. 2 людини врятували співробітники ДСНС», - написав Клименко у Telegram.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирних будинків та зруйновано триповерховий житловий дім.
Крім того, внаслідок удару виникла пожежу площею 50 кв.м. Рятувальники ліквідували вогонь.
Додамо
Своєю чергою у Харківській обласній прокуратурі повідомляють про 13 поранених.
За даними прокурорів, у Київському районі травмовано шістьох мирних мешканців: трьох жінок та трьох чоловіків. В Основ’янському районі 7 травмованих, серед них 11-місячний хлопчик. З-під завалів рятувальники дістали тіло його загиблого 10-річного брата.
За попередніми даними, удар був завданий двома ракетами типу «Іскандер», вказали в прокуратурі.
Доповнення
Наразі у Харківському регіоні оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо
росіяни під ранок двічі вдарили по Харкову, відомо про влучання у Київському та Основ'янському районах міста.
Мер Харкова Терехов повідомив, що під завалами зруйнованого через ранкову атаку рф житлового будинку знайшли тіло дитини.