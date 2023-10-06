Атака рф на Харьков: предварительно, ударили "Искандерами", спасены два человека

ukru
Эксклюзив
06:36 • 28978 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 55099 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 119205 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 153270 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 125193 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 120625 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 153908 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116371 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122842 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130578 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 90514 просмотра
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 42160 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

02:27 • 22674 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 103214 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 80036 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 119206 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 153271 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 113909 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 121023 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 153908 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 3523 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143370 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 151002 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155460 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153572 просмотра
Актуальное
Атака рф на Харьков: предварительно, ударили "Искандерами", спасены два человека

Атака рф на Харьков: предварительно, ударили "Искандерами", спасены два человека

Киев • УНН

 • 452141 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В результате утреннего удара армии рф по Харькову повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом, спасатели спасли двух человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. В областной прокуратуре заявляют об ударе, предварительно, «Искандерами», пишет УНН.

Цитата

«Харьков. Очередной прицельный удар россии по гражданским людям. Под развалинами обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 человек получили травмы. 2 человека спасли сотрудники ГСЧС», - написал Клименко в Telegram.

По его словам, в результате нападения повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом.

Кроме того, в результате удара возник пожар площадью 50 кв. м. Спасатели ликвидировали огонь.

Добавим

В свою очередь в Харьковской областной прокуратуре сообщают о 13 раненых.

По данным прокуроров, в Киевском районе травмированы шесть мирных жителей: три женщины и три мужчины. В Основянском районе 7 травмированных, среди них 11-месячный мальчик. Из-под завалов спасатели достали тело его погибшего 10-летнего брата.

По предварительным данным, удар был нанесен двумя ракетами типа «Искандер», указали в прокуратуре.

Дополнение

Сейчас в Харьковском регионе объявлена воздушная тревога.

Напомним

россияне под утро дважды ударили по Харькову, известно о попадании в Киевском и Основянском районах города.

Мэр Харькова Терехов сообщил, что под завалами разрушенного из-за утренней атаки рф жилого дома нашли тело ребенка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы