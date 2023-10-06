Атака рф на Харьков: предварительно, ударили "Искандерами", спасены два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В результате утреннего удара армии рф по Харькову повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом, спасатели спасли двух человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. В областной прокуратуре заявляют об ударе, предварительно, «Искандерами», пишет УНН.
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«Харьков. Очередной прицельный удар россии по гражданским людям. Под развалинами обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 человек получили травмы. 2 человека спасли сотрудники ГСЧС», - написал Клименко в Telegram.
По его словам, в результате нападения повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом.
Кроме того, в результате удара возник пожар площадью 50 кв. м. Спасатели ликвидировали огонь.
Добавим
В свою очередь в Харьковской областной прокуратуре сообщают о 13 раненых.
По данным прокуроров, в Киевском районе травмированы шесть мирных жителей: три женщины и три мужчины. В Основянском районе 7 травмированных, среди них 11-месячный мальчик. Из-под завалов спасатели достали тело его погибшего 10-летнего брата.
По предварительным данным, удар был нанесен двумя ракетами типа «Искандер», указали в прокуратуре.
Дополнение
Сейчас в Харьковском регионе объявлена воздушная тревога.
Напомним
россияне под утро дважды ударили по Харькову, известно о попадании в Киевском и Основянском районах города.
Мэр Харькова Терехов сообщил, что под завалами разрушенного из-за утренней атаки рф жилого дома нашли тело ребенка.