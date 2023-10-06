У Харкові під завалами будинку знайшли тіло дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Харкові під завалами зруйнованого через ранкову атаку рф житлового будинку знайшли тіло дитини, повідомив мер Ігор Терехов, пише УНН.
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«Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль - мертвою. Співчуття батькам і рідним», - написав Терехов у Telegram.
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Терехов повідомляв, що була непідтверджена інформація, що під завалами може бути дитина.
Нагадаємо
росіяни під ранок вдарили по Харкову, відомо про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова.
Внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих - дитина 11 місяців.