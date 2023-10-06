У Харкові через ранковий обстріл 9 постраждалих, серед них – дитина 11 місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих - дитина 11 місяців. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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За його даними, наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загорання авто, розбирають завали будівель.
Нагадаємо
Росіяни під ранок вдарили по Харкову, відомо про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова.
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