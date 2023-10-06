В Харькове из – за утреннего обстрела 9 пострадавших, среди них ребенок 11 месяцев
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УНН. В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились 9 гражданских, среди пострадавших - ребенок 11 месяцев. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По его данным, сейчас спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорания авто, разбирают завалы зданий.
Напомним
Россияне под утро ударили по Харькову, известно о попадании в Киевском и основах’Янском районах Харькова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удар РФ по селу Гроза: полиция идентифицировала 37 тел погибших