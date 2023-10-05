Удар рф по селу Гроза: поліція ідентифікувала 37 тіл загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У селі Гроза на Харківщині завершили пошукові роботи. Поліція ідентифікувала 37 тіл загиблих із 51. Серед загиблих 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, 6 постраждалих перебувають у лікарні. Про це повідомила поліція Харківської області, передає УНН.
Деталі
За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, є дуже понівечені тіла і для їхньої ідентифікації треба проводити ДНК-експертизи. Володимир Тимошко назвав сьогоднішні дії росіян геноцидом українського народу.
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«У разі, якщо є підстави вважати, що серед загиблих можуть бути близькі, родичі чи знайомі - звертайтесь до Слідчого управління ГУНП в Харківській області або до поліції за місцем мешкання. Ми організовуємо перевірку, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз!», — зазначив керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко.
Доповнення
У зв’язку з масовою загибеллю цивільних громадян внаслідок терористичної атаки військових рф на Харківщині оголошена триденна за загиблими — з 6 по 8 жовтня.
5 жовтня вдень росіяни вдарили по магазину-кафе в селі Гроза Куп’янського району. В кафе на поминки по загиблому односельцю зібралися до 60 місцевих мешканців. Дорослі та малі, жінки й чоловіки. Близько 13-30 в заклад прилетіла російська ракета. Будівля обвалилася. Люди опинилися під завалами.
Оперативно на місце трагедії прибули всі профільні служби. Поліція, рятувальники, медичні працівники. Фахівці вибухотехнічної служби встановили, що в кафе поцілили ракетою Іскандер М, будівля зруйнована вщент.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років або довічне позбавлення волі.
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