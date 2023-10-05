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Удар рф по селу Гроза: полиция идентифицировала 37 тел погибших

Удар рф по селу Гроза: полиция идентифицировала 37 тел погибших

Киев • УНН

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Киев. 5 октября. УНН. В селе Гроза на Харьковщине завершили поисковые работы. Полиция идентифицировала 37 тел погибших із 51. Среди погибших 8-летний мальчик, три человека считаются пропавшими без вести, 6 пострадавших находятся в больнице. Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, есть очень изуродованные тела и для их идентификации надо проводить ДНК-экспертизы. Владимир Тимошко назвал сегодняшние действия россиян геноцидом украинского народа.

Цитата

«В случае, если есть основания полагать, что среди погибших могут быть близкие, родственники или знакомые - обращайтесь в Следственное управление ГУНП в Харьковской области или в полицию по месту жительства. Мы организовываем проверку, в том числе путем проведения соответствующих экспертиз», — отметил руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

Дополнение

В связи с массовой гибелью гражданских лиц в результате террористической атаки военных рф на Харьковщине объявлена трехдневная по погибшим — с 6 по 8 октября.

5 октября днем россияне ударили по магазину-кафе в селе Гроза Купянского района. В кафе на поминки по погибшему односельчанину собрались до 60 местных жителей. Взрослые и малые, женщины и мужчины. Около 13-30 в заведение прилетела российская ракета. Здание рухнуло. Люди оказались под завалами.

Оперативно на место трагедии прибыли все профильные службы. Полиция, спасатели, медицинские работники. Специалисты взрывотехнической службы установили, что в кафе попали ракетой Искандер М, здание разрушено дотла.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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