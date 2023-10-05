Дістали з-під завалів понад 50 людей: у поліції показали відео із місця трагедії у селі Гроза
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Правоохоронці розбирають завали після ракетного удару у селі Гроза. За даними Нацполіції з під завалів дістали вже понад 50 постраждалих. Відео з місця трагедії опублікувала пресслужба Нацполіції, передає УНН.
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“На даний час з-під завалів дістали 56 людей. 49 громадян загинуло, ще 7 травмовані. Серед постраждалих є дитина”, — повідомили у пресслужбі нацполіції.
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Кількість загиблих у селі Гроза зросла станом на 17 годину зросла до 50 людей.
За попередніми даними від очільника МВС Ігоря Клименка, росіяни вдарили по закладу ракетою типу “Іскандер”.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що в кафе у селі Гроза, по якому поцілили росіяни, проходив поминальний обід. Там проживало 330 мешканців і з кожної сім’ї, з кожного двору одна людина була присутня на цих поминках.