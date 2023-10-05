Извлекли из-под завалов более 50 человек: в полиции показали видео с места трагедии в селе Гроза
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Правоохранители разбирают завалы после ракетного удара в селе Гроза. По данным Нацполиции из-под завалов получилось достать уже более 50 пострадавших. Видео с места трагедии опубликовала пресс-служба Нацполиции, передает УНН.
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“В настоящее время из-под завалов достали 56 человек. 49 граждан погибли, еще 7 травмированы. Среди пострадавших есть ребенок”, — сообщили в пресс службе Нацполиции.
Дополнение
Число погибших в селе Гроза увеличилось до 50 человек (по состоянию на 17:10).
По предварительным данным от главы МВД Игоря Клименко, россияне ударили по заведению ракетой типа “Искандер”.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним
Ранее УНН писал, что в кафе в селе Гроза, по которому попали россияне, проходил поминальный обед. Там проживало 330 жителей и из каждой семь’й, с каждого двора один человек присутствовал на этих поминках.