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В Харькове под завалами дома нашли тело ребенка

В Харькове под завалами дома нашли тело ребенка

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. В Харькове под завалами разрушенного из-за утренней атаки рф жилого дома нашли тело ребенка, сообщил мэр Игорь Терехов, пишет УНН.

Цитата

«Ребенка под завалами жилого дома нашли. Увы-мертвым. Соболезнования родителям и родным», - написал Терехов в Telegram.

Ранее

Терехов сообщал, что была не подтверждена информация, что под завалами может быть ребенок.

Напомним

россияне под утро ударили по Харькову, известно о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова.

В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились 9 гражданских, среди пострадавших - ребенок 11 месяцев.

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