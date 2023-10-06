В Харькове под завалами дома нашли тело ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Харькове под завалами разрушенного из-за утренней атаки рф жилого дома нашли тело ребенка, сообщил мэр Игорь Терехов, пишет УНН.
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«Ребенка под завалами жилого дома нашли. Увы-мертвым. Соболезнования родителям и родным», - написал Терехов в Telegram.
Ранее
Терехов сообщал, что была не подтверждена информация, что под завалами может быть ребенок.
Напомним
россияне под утро ударили по Харькову, известно о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова.
В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились 9 гражданских, среди пострадавших - ребенок 11 месяцев.