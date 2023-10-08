Осенне-зимний период станет рекордным по количеству беспилотников, которые россия будет применять против Украины — Игнат
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Представитель Командования ВВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что эта осень и зима станут рекордными по количеству использования россией БПЛА против Украины. Об этом Игнат заявил в эфире телемарафона, пишет УНН.
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“Эта осень и зима могут стать рекордными по количеству использования россией дронов-камикадзе против Украины”, — заявил Игнат.
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Более 500 беспилотников россия применила против Украины в сентябре. За 6 месяцев прошлого отопительного сезона было использовано против Украины более 1000 “шахедов”.
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