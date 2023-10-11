Оккупанты запустили несколько групп ударных БпЛА из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Воздушные силы зафиксировали запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из оккупированного Крыма, передает УНН.
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"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей. Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - сообщили в Воздушных силах.
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Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 283 900 человек, 4863 танка и сотен единиц другой военной техники.