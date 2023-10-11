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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты запустили несколько групп ударных БпЛА из Крыма

Оккупанты запустили несколько групп ударных БпЛА из Крыма

Киев • УНН

 • 382056 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Воздушные силы зафиксировали запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из оккупированного Крыма, передает УНН.

Цитата

"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей. Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - сообщили в Воздушных силах.

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Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 283 900 человек, 4863 танка и сотен единиц другой военной техники.

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