Ще плюс 820 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 283 900 осіб, 4863 танки та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.23 орієнтовно склали:
-
- особового складу ‒ близько 283 900 (+820) осіб,
-
- танків ‒ 4863 (+34) од,
-
- бойових броньованих машин ‒ 9220 (+91) од,
-
- артилерійських систем – 6731 (+18) од,
-
- РСЗВ – 809 (+1) од,
-
- засоби ППО ‒ 545 (+1) од,
-
- літаків – 316 (+1) од,
-
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),
-
- крилаті ракети ‒ 1530 (+0),
-
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
-
- підводні човни - 1 (+0) од,
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9145 (+20) од,
-
- спеціальна техніка ‒ 965 (+4).
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За добу відбулося 108 бойових зіткнень – Генштаб