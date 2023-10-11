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Ще плюс 820 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 283 900 осіб, 4863 танки та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 283 900 (+820) осіб,
  • танків ‒ 4863 (+34) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9220 (+91) од,
  • артилерійських систем – 6731 (+18) од,
  • РСЗВ – 809 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 545 (+1) од,
  • літаків – 316 (+1) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 1530 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9145 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 965 (+4).

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