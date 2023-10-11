Еще плюс 820 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 283 900 человек, 4863 танка и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава-около 283 900 (+820) человек,
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- танков-4863 (+34) ЕД,
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- боевых бронированных машин - 9220 (+91) ЕД,
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- артиллерийских систем – 6731 (+18) ЕД,
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- РСЗО – 809 (+1) ед,
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- средства ПВО ‒ 545 (+1) ед,
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- самолетов – 316 (+1) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ЕД,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5226 (+19),
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- крылатые ракеты‒ 1530 (+0),
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- корабли / катера-20 (+0) ЕД,
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- подводные лодки-1 (+0) ЕД,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9145 (+20) ЕД,
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- специальная техника - 965 (+4).
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