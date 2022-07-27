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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти за допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ намагаються покращити логістичне забезпечення своїх підрозділів, - Генштаб

Окупанти за допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ намагаються покращити логістичне забезпечення своїх підрозділів, - Генштаб

Київ • УНН

 • 276728 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. У новому звіті Генштаб повідомив, що окупанти за допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ намагаються покращити логістичне забезпечення своїх підрозділів, передає УНН.

Деталі

Розпочалася 154 доба російського вторгнення в Україну.

Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Ворог обстріляв райони Миколаївки, Товстодубового, Волфиного, Сеньківки та низки інших населених пунктів. Крім того, періодично здійснює повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Шевелівка, Краснопілля та багатьох інших. За допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ намагається покращити логістичне забезпечення своїх підрозділів.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Долина, Чепіль, Велика Комишуваха, Адамівка, Мазанівка, Гусарівка та інших.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Кривої Луки, Закітного, Спірного, Григорівки, Тетянівки та інших населених пунктів. Ворог завдав авіаудару біля Серебрянки. Активно задіював БпЛА. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Верхньокам’янське, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру зокрема в районах Бахмута, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Покровського та Нью-Йорка. Вів стрілецькі бої в районі населеного пункту Соледар, успіху не мав. Провів розвідку боєм біля Семигір’я. Зазнав вогневого ураження та втрат і відійшов. Наразі в районах Семигір’я та Кодеми тривають бойові дії.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілює цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Карлівка, Опитне, Вугледар, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. В районі Павлограда зафіксовано ворожий БпЛА.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Ворог, для ведення повітряної розвідки, активно використовує БпЛА.

Здійснив систематичні обстріли біля Осокорівки, Трудолюбівки, Токаревого, Киселівки, Партизанського, Кавказа, Лозового, Прибузького, Поляни та Лупаревого. Завдав авіаударів біля Любомирівки та Новомиколаївки.

Противник вів штурмові дії в районі Білогірки, успіху не мав, відійшов.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання з ведення розвідки, ракетних ударів по обʼєктах на території України, а також блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо

Мер Харкова повідомив, що близько пʼятої ранку окупанти обстріляли Індустріальний район міста.

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