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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты с помощью наведенных через водные препятствия понтонных переправ пытаются улучшить логистическое обеспечение своих подразделений, - Генштаб

Оккупанты с помощью наведенных через водные препятствия понтонных переправ пытаются улучшить логистическое обеспечение своих подразделений, - Генштаб

Киев • УНН

 • 276723 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В новом отчете Генштаб сообщил, что оккупанты с помощью наведенных через водные преграды понтонных переправ пытаются улучшить логистическое обеспечение своих подразделений, передает УНН.

Детали

Начались 154 сутки российского вторжения в Украину.

Российские оккупанты продолжают наносить авиационных и ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Враг обстрелял районы Николаевки, Толстодубового, Волфиного, Сеньковки и ряда других населённых пунктов. Кроме того, периодически производит воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение с применением ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Шевеловка, Краснополье и многих других. Посредством приведенных через водные препятствия понтонных переправ пытается улучшить логистическое обеспечение своих подразделений.

На Славянском направлении противник осуществлял огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Долина, Чеполь, Большая Камышеваха, Адамовка, Мазановка, Гусаровка и других.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Кривой Луки, Закотного, Спорного, Григорьевки, Татьяновки и других населенных пунктов. Враг нанес авиаудару у Серебрянки. Активно задействовал БПЛА. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Верхнекамянское, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в частности в районах Бахмута, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Покровского и Нью-Йорка. Вел стрелковые бои в районе населенного пункта Соледар, успеха не имел. Провел разведку боем у Семигирья. Потерпел огневое поражение и потери и отошел. Сейчас в районах Семигорья и Кодемы продолжаются боевые действия.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Карловка, Опросное, Угледар, Гуляйполе, Камянское и ряда других. В районе Павлограда зафиксирован вражеский БПЛА.

В Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Враг для ведения воздушной разведки активно использует БпЛА.

Совершил систематические обстрелы возле Осокоровки, Трудолюбовки, Токарева, Киселевки, Партизанского, Кавказа, Лозового, Прибужского, Поляны и Лупаревого. Нанес авиаудары возле Любомировки и Новониколаевки.

Противник вел штурмовые действия в районе Белогорки, успеха не имел, отошел.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи по ведению разведки, ракетным ударам по объектам на территории Украины, а также блокировке гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Напомним

Мэр Харькова сообщил, что около пяти утра оккупанты обстреляли Индустриальный район города.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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