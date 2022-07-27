Окупанти вранці обстріляли Харків, - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Мер Харкова повідомив, що близько пʼятої ранку окупанти обстріляли Індустріальний район міста. Про це інформує УНН.
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"О 04:25 обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти ракетами С-300. Рятувальники вже на місці розбирають завали. За їхніми словами жертв немає, але це поки що лише попередня інформація", - йдеться у повідомленні.
Мер міста попросив всіх, хто перебуває у місті, бути максимально обережними.
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