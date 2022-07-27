Окупанти вранці обстріляли Харків, - мер

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"О 04:25 обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти ракетами С-300. Рятувальники вже на місці розбирають завали. За їхніми словами жертв немає, але це поки що лише попередня інформація", - йдеться у повідомленні.

Мер міста попросив всіх, хто перебуває у місті, бути максимально обережними.

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ЗСУ звільнили від російської окупації Андріївку та Лозове на півдні України.