Оккупанты утром обстреляли Харьков, - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Мэр Харькова сообщил, что около пяти утра оккупанты обстреляли Индустриальный район города. Об этом сообщает УНН.
Цитата
"В 04:25 обстрел Индустриального района Харькова. Два прилета ракетами С-300. Спасатели уже на месте разбирают завалы. По их словам жертв нет, но это пока только предварительная информация", - говорится в сообщении.
Мэр города попросил всех находящихся в городе быть максимально осторожными.
Напомним
ВСУ освободили от российской оккупации Андреевку и Лозовое на юге Украины.