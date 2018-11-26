Окупанти в Криму завтра обиратимуть запобіжний захід українським морякам - ЗМІ

"Орієнтовно завтра суд розгляне запобіжний захід щодо українських моряків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за заявою МЗС, статус захоплених екіпажів в Азовському морі має розглядатися відповідно до Женевської конвенції як військовополонених.

Як повідомляв УНН, в МЗС України заявили про збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь, а також про поранення і взяття в полон членів їхніх екіпажів і висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому в зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про введення воєнного стану на позачерговому засіданні в понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстрене засідання Ради безпеки ООН.