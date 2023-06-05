Окупанти примусово вивезли до білорусі понад 2 тисячі українських дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. За даними білоруського Народного антикризового управління, з початку повномасштабного вторгнення рф понад дві тисячі дітей з тимчасово окупованих територій України було депортовано до білорусі. Про це повідомила пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пише УНН.
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За інформацією, минулого року на територію білорусі було депортовано 1150 українських дітей, з початку цього року – вже тисячу.
Переміщення дітей з окупованої Донеччини відбувається за допомогою фонду "Дельфін" і білоруського фонду Олексія Талая.
Також за даними білоруської організації, є чотири місця перебування українських дітей – три в Мінській області й одне – у Гомельській.
Також в Мінреінтеграції повідомили, що представники білоруського Народного антикризового управління передали матеріали їхнього розслідування в українську прокуратуру, також із ними ознайомлено Європейський парламент і Раду Європи.
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Як раніше повідомив президент України Володимир Зеленський, Україні достеменно відомо про 19 505 випадків депортації до рф українських дітей. За інформацією президента станом на сьогодні завдяки різним зусиллям вдалося повернути в Україну 371 дитину із депортації.