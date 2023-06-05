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Окупанти примусово вивезли до білорусі понад 2 тисячі українських дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. За даними білоруського Народного антикризового управління, з початку повномасштабного вторгнення рф понад дві тисячі дітей з тимчасово окупованих територій України було депортовано до білорусі. Про це повідомила пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пише УНН.

Окупанти примусово вивезли до білорусі понад 2 тисячі українських дітей

Деталі

За інформацією, минулого року на територію білорусі було депортовано 1150 українських дітей, з початку цього року – вже тисячу.

Переміщення дітей з окупованої Донеччини відбувається за допомогою фонду "Дельфін" і білоруського фонду Олексія Талая.

Також за даними білоруської організації, є чотири місця перебування українських дітей – три в Мінській області й одне – у Гомельській.

Також в Мінреінтеграції повідомили, що представники білоруського Народного антикризового управління передали матеріали їхнього розслідування в українську прокуратуру, також із ними ознайомлено Європейський парламент і Раду Європи.

Доповнимо

Як раніше повідомив президент України Володимир Зеленський, Україні достеменно відомо про 19 505 випадків депортації до рф українських дітей. За інформацією президента станом на сьогодні завдяки різним зусиллям вдалося повернути в Україну 371 дитину із депортації.

Українські Національні Новини

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