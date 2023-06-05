Оккупанты принудительно вывезли в беларусь более 2 тысяч украинских детей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. По данным белорусского Народного антикризисного управления, с начала полномасштабного вторжения рф более двух тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины были депортированы в беларусь. Об этом сообщила пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пишет УНН.
Детали
По информации, в прошлом году на территорию беларуси было депортировано 1150 украинских детей, с начала этого года – уже тысячу.
Перемещение детей из оккупированной Донецкой области происходит с помощью фонда "Дельфин" и белорусского фонда Алексея Талая.
Также по данным белорусской организации, есть четыре места пребывания украинских детей – три в Минской области и одно – в Гомельской.
Также в Минреинтеграции сообщили, что представители белорусского Народного антикризисного управления передали материалы их расследования в украинскую прокуратуру, также с ними ознакомлены Европейский парламент и Совет Европы.
Дополним
Как ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Украине доподлинно известно о 19 505 случаях депортации в рф украинских детей. По информации президента на сегодня благодаря различным усилиям удалось вернуть в Украину 371 ребенка из депортации.