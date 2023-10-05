Окупанти обстрілюють прибережні райони Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. російські військові обстрілюють прибережні райони Херсона, повідомив керівник МВА Мрочко, передає УНН. Людей закликають людей бути в укриттях.
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«У прибережних районах Херсона прозвучала серія вибухів! Армія рф веде обстріл з тимчасово окупованого лівого берега. Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Напередодні ввечері, ррмія рф обстрілювала Херсон, було чути потужні вибухи у прибережних зонах.
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