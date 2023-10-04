Армія рф обстрілює Херсон: чути потужні вибухи у прибережних зонах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Окупанти знову обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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"Зараз армія рф обстрілює Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Чути потужні вибухи, зокрема, у прибережних зонах.
Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях!" - написав Мрочко.
Доповнення
Російські окупанти минулої доби, 3 жовтня, здійснили 100 обстрілів по населеним пунктам Херсонської області, випустивши 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації, БПЛА. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.