Армія рф обстрілює Херсон: чути потужні вибухи у прибережних зонах

Цитата

"Зараз армія рф обстрілює Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Чути потужні вибухи, зокрема, у прибережних зонах.

Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях!" - написав Мрочко.

Доповнення

Російські окупанти минулої доби, 3 жовтня, здійснили 100 обстрілів по населеним пунктам Херсонської області, випустивши 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації, БПЛА. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.