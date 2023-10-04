Окупанти 100 разів обстріляли Херсонщину: один загиблий, 16 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Російські окупанти минулої доби здійснили 100 обстрілів по населеним пунктам Херсонської області, випустивши 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації, БПЛА. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще 16 отримали поранення. Про це у середу повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зазначається, що по місту Херсон минулої доби ворог випустив 39 снарядів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад, пошту, церкви, аптеки та територію агропідприємства у Херсонському районі; будівлі навчального закладу та сільського клубу у Бериславському районі; територію парку та заводу в Херсоні.
“Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення”, - написав Прокудін у Telegram.
Доповнення
2 жовтня російські окупанти 80 разів обстріляли територію Херсонської області, унаслідок чого двоє людей загинуло та ще семеро було травмовано.