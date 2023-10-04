Оккупанты 100 раз обстреляли Херсонщину: один погибший, 16 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки совершили 100 обстрелов по населенным пунктам Херсонской области, выпустив 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации, БПЛА. В результате вражеских атак один человек погиб, еще 16 получили ранения. Об этом в среду сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что по городу Херсон за прошедшие сутки враг выпустил 39 снарядов.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание, учебное заведение, почту, церкви, аптеки и территорию агропредприятия в Херсонском районе; здания учебного заведения и сельского клуба в Бериславском районе; территорию парка и завода в Херсоне.
“Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 16 - получили ранения”, - написал Прокудин в Telegram.
Дополнение
2 октября российские оккупанты 80 раз обстреляли территорию Херсонской области, в результате чего два человека погибли и еще семеро были травмированы.