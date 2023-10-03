Окупанти 80 разів обстріляли Херсонщину: загинуло двоє та ще семеро людей дістали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Російські окупанти 80 разів обстріляли територію Херсонської області, унаслідок чого двоє людей загинуло та ще семеро було травмовано. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 502 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 60 снарядів", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі навчальних закладів, церкви, гуманітарного штабу, торгівельного центру, автоцентру, заводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 - дістали поранення.
Нагадаємо
На ранок вівторка у Херсоні було чутно вибухи.