Окупанти 80 разів обстріляли Херсонщину: загинуло двоє та ще семеро людей дістали поранення

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"За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 502 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 60 снарядів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі навчальних закладів, церкви, гуманітарного штабу, торгівельного центру, автоцентру, заводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 - дістали поранення.

Нагадаємо

На ранок вівторка у Херсоні було чутно вибухи.