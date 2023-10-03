Оккупанты 80 раз обстреляли Херсонщину: погибли двое и еще семь человек получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Российские оккупанты 80 раз обстреляли территорию Херсонской области, в результате чего два человека погибли и еще семь были травмированы. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил 80 обстрелов, выпустив 502 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 60 снарядов", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебных заведений, церкви, гуманитарного штаба, торгового центра, автоцентра, завода и объект критической инфраструктуры в Херсоне.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 - получили ранения.
Напомним
На утро вторника в Херсоне было слышно взрывы.