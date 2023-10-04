Армия рф обстреливает Херсон: слышны мощные взрывы в прибрежных зонах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Оккупанты снова обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
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"Сейчас армия россии обстреливает Херсон с временно оккупированного левого берега. Слышны мощные взрывы, в частности, в прибрежных зонах.
Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах!" – написал Мрочко.
Дополнение
Российские оккупанты минувших суток, 3 октября, совершили 100 обстрелов по населенным пунктам Херсонской области, выпустив 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации, БПЛА. В результате вражеских атак один человек погиб, еще 16 получили ранения.