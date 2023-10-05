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Оккупанты обстреливают прибрежные районы Херсона

Оккупанты обстреливают прибрежные районы Херсона

Киев • УНН

 • 669326 просмотра

Киев. 5 октября. УНН. российские военные обстреливают прибрежные районы Херсона, сообщил руководитель МВА Мрочко, передает УНН. Людей призывают людей быть в укрытиях.

Цитата

«В прибрежных районах Херсона прозвучала серия взрывов. Армия рф ведет обстрел с временно оккупированного левого берега. Будьте осторожны. Отправляйтесь в более безопасные места.», — говорится в сообщении.

Напомним

Накануне вечером, армия рф обстреливала Херсон, было слышно мощные взрывы в прибрежных зонах.

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