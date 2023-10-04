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росіяни скинули з авіації на Херсонщину з десяток керованих авіабомб - ОВА

росіяни скинули з авіації на Херсонщину з десяток керованих авіабомб - ОВА

Київ • УНН

 • 417998 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Російські війська атакували Херсонську область з авіації, скинули з десяток керованих авіабомб, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цитата

"Бериславський район - під вогнем ворожої авіації. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Загалом скинули з десяток керованих авіабомб", - написав Прокудін у Telegram.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо

Російські окупанти минулої доби здійснили 100 обстрілів Херсонської області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.

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