росіяни скинули з авіації на Херсонщину з десяток керованих авіабомб - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Російські війська атакували Херсонську область з авіації, скинули з десяток керованих авіабомб, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Бериславський район - під вогнем ворожої авіації. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Загалом скинули з десяток керованих авіабомб", - написав Прокудін у Telegram.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо
Російські окупанти минулої доби здійснили 100 обстрілів Херсонської області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.