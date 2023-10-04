россияне сбросили с авиации на Херсонскую область с десяток управляемых авиабомб - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Российские войска атаковали Херсонскую область с авиации, сбросили с десяток управляемых авиабомб, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"Бериславский район - под огнем вражеской авиации. Оккупанты атаковали Бургунку, Ольговку и Николаевку. В общем сбросили с десяток управляемых авиабомб", - написал Прокудин в Telegram.
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Напомним
Российские оккупанты за прошедшие сутки совершили 100 обстрелов Херсонской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще 16 получили ранения.