Окупанти обстріляли з кораблів узбережжя Одещини - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли з кораблів морське узбережжя Одещини. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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«У Чорноморській операційні зоні бойовими кораблями здійснювалися обстріли морського узбережжя у районах населених пунктів Лебедівка, Санжейка, Затока та Біленьке», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що авіація противника продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Cумській та Донецький областях, активно використовуючи аеродромну мережу Республіки Білорусь та окупованого Криму.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що триває підготовка до можливої висадки російського десанту на узбережжя Одеської області. Кораблі окупантів й досі курсують у Чорному морі, висока ймовірність нанесення ракетний ударів.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко також повідомляв, що в Одеській області в районі села Тузли з російських кораблів був обстріляний берег.