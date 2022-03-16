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Оккупанты обстреляли с кораблей побережья Одесской области - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 104836 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Российские оккупанты обстреляли с кораблей морское побережье Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

"В Черноморской операционной зоне боевыми кораблями осуществлялись обстрелы морского побережья в районах населенных пунктов Лебедевка, Санжейка, Затока и Беленькое", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что авиация противника продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Сумской и Донецкий областях, активно используя аэродромную сеть Республики Беларусь и оккупированного Крыма.

Дополнение

Ранее сообщалось, что идет подготовка к возможной высадке российского десанта на побережье Одесской области. Корабли оккупантов до сих пор курсируют в Черном море, высока вероятность нанесения ракетных ударов.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко также сообщал, что в Одесской области в районе села Тузлы с российских кораблей был обстрелян берег.

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