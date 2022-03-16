Кораблі окупантів досі курсують у Чорному морі, є висока ймовірність ракетних ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Триває підготовка до можливої висадки російського десанту на узбережжя Одеської області. Кораблі окупантів й досі курсують у Чорному морі, висока ймовірність нанесення ракетний ударів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Одеську ОДА.
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“Одеса. Дві повітряні тривоги вночі. Триває підготовка до можливої висадки російського десанту на узбережжя Одеської області. Кораблі росіян і досі курсують у Чорному морі, висока ймовірність нанесення ракетний ударів”, - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляв, що вОдеській області в районі села Тузли з російських кораблів був обстріляний берег.
За даними видання Naval News, щонайменше 14 російських кораблів курсують в бік Одеси. Серед них можуть бути і десантні.