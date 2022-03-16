Корабли оккупантов до сих пор курсируют в Черном море, есть высокая вероятность ракетных ударов

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“Одесса. Две воздушные тревоги ночью. Продолжается подготовка к возможной высадке российского десанта на побережье Одесской области. Корабли россиян до сих пор курсируют в Черном море, высока вероятность нанесения ракетных ударов”, - говорится в сообщении.

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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что в районе села Тузлы с российских кораблей был обстрелян берег.

По данным издания Naval News, по меньшей мере 14 российских кораблей курсируют в сторону Одессы. Среди них могут быть и десантные.