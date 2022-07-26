Окупанти обстріляли Одещину із застосуванням літаків стратегічної авіації
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. На Одещині відбулася ворожа ракетна атака із застосуванням літаків стратегічної авіації. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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"Одещина. Ракетна атака з застосуванням літаків стратегічної авіації. Подробиці - згодом. Тримаємо стрій!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Російські окупанти атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".