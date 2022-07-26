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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 21109 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 74658 перегляди

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Окупанти обстріляли Одещину із застосуванням літаків стратегічної авіації

Окупанти обстріляли Одещину із застосуванням літаків стратегічної авіації

Київ • УНН

 • 178542 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. На Одещині відбулася ворожа ракетна атака із застосуванням літаків стратегічної авіації. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.

Цитата

"Одещина. Ракетна атака з застосуванням літаків стратегічної авіації. Подробиці - згодом. Тримаємо стрій!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Російські окупанти атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".

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