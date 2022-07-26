Оккупанты обстреляли Одесскую область с применением самолетов стратегической авиации
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Одесской области произошла вражеская ракетная атака с применением самолетов стратегической авиации. Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
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"Одесская область. Ракетная атака с применением самолетов стратегической авиации. Подробности - позже. Держим строй!", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".