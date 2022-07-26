Оккупанты обстреляли Одесскую область с применением самолетов стратегической авиации

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09:00 • 488 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 103725 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 119382 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 108617 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 139416 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138846 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113402 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 106944 просмотра

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14 марта, 12:17 • 93172 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111467 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. В Одесской области произошла вражеская ракетная атака с применением самолетов стратегической авиации. Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.

Цитата

"Одесская область. Ракетная атака с применением самолетов стратегической авиации. Подробности - позже. Держим строй!", - говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

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